Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı

01.01.2021 10:06
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı, System.String[]

Bursa'da, corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

Bursa'da, corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, corona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.

Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip corona tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı. - BURSA

Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı
Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı

Türk Lirası, Hisarcık, Medya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dansözlü fasıllı yılbaşı eğlencesi sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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