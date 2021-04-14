"Dante ile yaşam yolunda" adlı etkinlik dizisi başladı - Son Dakika

"Dante ile yaşam yolunda" çevrim içi seminer dizisi başladı.

İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Büyükelçiliği himayesi ve Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı iş birliğiyle "Dante ile yaşam yolunda" isimli 8 oturumdan oluşan ve "İlahi Komedya" eserinden seçkilerin dramatize okumaları ile yorumlanmalarının yapılacağı bir dizi çevrim içi seminer düzenliyor.

Program kapsamında 2021 boyunca İlahi Komedya'dan seçilen 8 kantonun Türk ses sanatçıları tarafından dramatize edilmiş okumalarının üzerine yorumlamalar yapılacak.

Etkinlik dizisinin ilk oturumunda Doç. Dr. İlhan Karasubaşı (Ankara Üniversitesi) Cehennemin eserinin birinci kantosunu yorumladı.

Çevrim içi gerçekleştirilen programın açılışı İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo ve Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Nevin Özkan'ın katılımıyla gerçekleşti.

"Dante'nin bu eserini Türk halkına tanıtma fırsatı oluyor"

Açılışta konuşan Massimo Gaiani, etkinlik dizisi fikrinin çok hoşuna gittiğini belirterek, "Dante'nin bu eserini Türk halkına tanıtma fırsatı oluyor. Gerçekten de çok özenli, çok dikkatli bir halk ve edebiyat geleneği çok eskiye dayanan bir halk Türk halkı. Tabii ki Dante çok basit değil. İtalyanlar için bile karmaşık bir dil kullanıyor diyebiliriz. Sosyal politik açıdan da döneminin çağına yerleştirilmesi gereken bir bağlamda yazmış ama mutlaka tanınması gerekiyor. Türk diline İlahi Komedya çok iyi bir şekilde çevrilmiş bir eser. Bu yıl aynı zamanda İtalyan Dışişleri Bakanlığı Türkçe olarak bir sesli kitap da sundu dinleyicilere. Önemli kısımlarını bizim sitemizden indirmeniz mümkün." dedi.

Gaiani, projenin çok önemli iş birlikleri ile başladığının altını çizerek, "2021 yılında Dante'nin vefatının 700. yılını idrak ediyoruz. Biz de ülke olarak bu en üst düzey saydığımız şairin anılması için Türkiye'de de faaliyetler gösteriyoruz. İlahi Komedya çok beğenilmiş bir eserdir ve kültürel olarak büyük katkıları olmuştur. Bütün dünyada böyle tanınır. Dante'nin şahsiyeti de tanınmaya değer. Geniş kitleler bunu tanısın isteriz. Bugünkü sohbet ve sene boyunca devam edecek olan bölümler de mutlaka tanınmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo da etkinliği Türkçe yapmayı tercih ettiklerini aktararak, "Bu sayede İlahi Komedya'yı ve Dante'yi Türk halkına ve öğrencilerine daha yakın hale getirme fırsatı bulabileceğimizi düşündük. Bu hayali bir köprü. İstanbul ve Ankara arasında, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü arasında bir köprü." diye konuştu.

"Biz aynı dili, sevgi dilini, edebiyat dilini konuşan halklarız"

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Nevin Özkan ise programa katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Dante ve Yunus Emre'nin 700. yıl dönümlerini aynı dönemde kutlamak bizim için hem bir onur hem de çok sevindirici bir vesile. Bu iki büyük şairi, iki büyük dile katkısı olmuş olan, kendi dillerine katkısı olmuş olan şairi anmak için yapılan bu güzel etkinlikler umuyorum pek çok Dante severin hoşuna gidecek ve Dante'yi henüz tanıma fırsatı bulamamış olan kişilere de bir ilham kaynağı olacak. Zira çok güzel çevirileri mevcut. Onlara rahatlıkla erişebilirsiniz. Ayrıca Türkiye ve İtalya arasındaki uzun yıllara dayanan güzel dostluk köprüsüne, kültür köprüsüne umut ediyorum ki biz de bir küçük de olsa katkı yapmış olacağız bu vesileyle."

Türkiye ile İtalya arasındaki kültür bağını çok önemsediğini belirten Özkan, "Biz aynı dili, sevgi dilini, edebiyat dilini konuşan halklarız. Sanat dilini konuşan halklarız ve umut ediyorum bu güzel köprüden pek çok genç arkadaşımızı da kendi tarafımıza doğru çekeceğiz ve İtalyan edebiyatıyla tanıştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Dante ile yaşam yolunda"

Dante Alighieri'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen zengin etkinlik takviminde nisan ayından aralık ayına kadar yıl boyunca ayda bir buluşma düzenlenecek.

Tüm etkinlikler Zoom üzerinden Türkiye saatiyle 14.00'de ücretsiz olarak katılımcılarla buluşacak olup oturumlarda İtalyanca-Türkçe simultane tercüme sağlanacak.

Etkinlikler, İtalyan Kültür Merkezi'nin YouTube ve Facebook hesaplarından da canlı yayınlanacak.