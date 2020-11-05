Danya Bankası-IMF 2021 Fas toplantıları bir yıl ertelendi

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2021 Ekim ayında Fas'ta yapılması planlanan yıllık ortak toplantıları bir yıl ertelendi.

Fas Krallığı, Dünya Bankası Grubu ve IMF tarafından yapılan ortak açıklamada, yıllık toplantıların, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2022 Ekim ayına ertelendiği belirtildi.