Hainan'daki manzarasıyla ön plana çıkan sahil yolunun Danzhou bölümü şu anda yapım aşamasında. Otoyolun ana hattı 988,2 km uzunluğunda olacak. Karayolu, 12 kıyı kenti ve ilçe ile Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nden geçecek ve Hainan boyunca koyları, burunları, turistik yerleri ve sahil tatil bölgelerini birbirine bağlayacak. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fotoğraf: Çin'in Güneyinde Yapılan Sahil Otoyolu 12 Şehirden Geçecek - Son Dakika

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