Fotoğraf: Çin'in Güneyinde Yapılan Sahil Otoyolu 12 Şehirden Geçecek - Son Dakika
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Fotoğraf: Çin'in Güneyinde Yapılan Sahil Otoyolu 12 Şehirden Geçecek

07.10.2022 15:12
Fotoğraf: Çin'in Güneyinde Yapılan Sahil Otoyolu 12 Şehirden Geçecek

DANZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Danzhou şehrindeki bir sahil yolundan yansıyan manzara görülüyor, 6 Ekim 2022. Hainan'daki manzarasıyla ön plana çıkan sahil yolunun Danzhou bölümü şu anda yapım aşamasında.

DANZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Danzhou şehrindeki bir sahil yolundan yansıyan manzara görülüyor, 6 Ekim 2022.

Hainan'daki manzarasıyla ön plana çıkan sahil yolunun Danzhou bölümü şu anda yapım aşamasında. Otoyolun ana hattı 988,2 km uzunluğunda olacak. Karayolu, 12 kıyı kenti ve ilçe ile Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nden geçecek ve Hainan boyunca koyları, burunları, turistik yerleri ve sahil tatil bölgelerini birbirine bağlayacak. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf: Çin'in Güneyinde Yapılan Sahil Otoyolu 12 Şehirden Geçecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fotoğraf: Çin'in Güneyinde Yapılan Sahil Otoyolu 12 Şehirden Geçecek - Son Dakika
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