DAP Başkanı Demir'den Arapgir'de inceleme

DAP Başkanı Demir'den Arapgir'de incelemeMALATYA - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Arapgir'de incelemelerde bulundu.

DAP Başkanı Demir'den Arapgir'de inceleme

MALATYA - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Arapgir'de incelemelerde bulundu.

Doğu Anadolu Projesi destekli tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde görmek ve incelemek üzere Arapgir ilçesini ziyaret eden Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir Arapgir'in yeni bir turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte destekli tamamlanan ve devam eden projelerde detaylı incelemelerde bulunan Demir, "Bugün Arapgir ilçemizde belediye başkanımız Cömertoğlu ile birlikte geçmiş üç dört yıllık süre zarfında özellikle Yukarı Fırat Havzası'nda bir kültür koridoru olan Kemaliye, Arapgir, Divriği gibi bir aksın üzerindeki geçmişte bir kadim havzayı oluşturan bu bölgede geçmişten gelen kültürümüzün bugüne taşınması noktasında Arapgir'de dokunulması gereken alanlar vardı. Bu geçen süre içerisinde başkanımızla beraber geçmişi bugüne getirme noktasında bu kültür varlıklarını korunması projesi kapsamında ciddi finansman desteği sağlandı. Tabi bunları yaparken burayı bir turizm koridorunun aksı halinde bir destinasyon noktasında bir nokta oluşturması noktasında özellikle başkanımızın göstermiş olduğu gayretleri ve bu gayretlerle beraber de sadece bu tarihi eserler değil aynı zamanda kendisinde var olan doğal bazı potansiyelleri de buna entegre ederek bir harmanla yaparak yemek kültürünü, müziğini hemde var olan yöresel ürünlerini bir turizm sunumu noktasında yeni bir merkez olmaya namzet bir ilçemiz. İnşallah, altyapı hizmetlerinin tamamlanması ile birlikte burada çok ciddi gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Arapgir, Yukarı Fırat Havası'nın cazibe merkezi olması konusunda bir namzettir. Ben başkanımıza ve ekibine gayretlerinden dolaya teşekkür ediyorum" dedi

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'in Arapgir'e önemli dokunuşlar yaptığını kaydeden Belediye Başkanı Cömertoğlu ise, "Şuan içerisinde bulunduğumuz bölge Kaşkaloğlu Otel ve Gastronomi Merkezi destinasyon Yukarı Fırat'ın 5 ilin 8 ilçenin bir arada yemeklerinin icra edileceği gurmelerin Türkiye ve dünyada birbirinde güzel örneklerini burada gelip Arapgir mutfağı ile ölçe bileceği bir ortam yaratıldı. Yaklaşık her odası 2 kişinin 3 kişinin kalacağı 21 odadan oluşan gurme otelimiz var. Kaşkaloğlu'nun kendi yaşadığı yaklaşık 150 yıllık konağı da restore etmiştik. Burayı da mutfak müzesine çeviriyoruz. Bu tamamen DAP'ın ödenekleri ile ortaya çıkmış bir yatırım. Bölgesini de sekiz dönüm içerisinde destinasyonun önemli figürlerini de bahçe içerisinde sergileyecek ve bölgemizin kültür, mutfak ve musiki birlikteliğinde en iyi örneklerini bu bölgede yaşatacak bir atmosfer hayal etmiştik. Bu hayalimizde özellikle başkanımız ve ekibinin özel gayretleri ile hayata geçmeye adım attı. İnşaat kısmı bitti yakın bir zamanda da içerideki eksikleri giderip bu yıl tamamen hizmete açmış olacağız. Kaşkaloğlu Otel ve Gastronomi Merkezi aynen Gaziantep'deki gastronomi örnekleri gibi Yukarı Fırat'ın kendi bölgemizdeki en önemli sunum merkezi olacak. İfade edilen sadece lezzetlerin tadıldığı değil bu lezzetleri ortaya çıkaran kültüründe anıldığı bu kültürle birlikte bu kombinasyonun yerelde ürünlerin, aromatik değerlerin tümünü ortaya çıkaracak.Ben bu açıdan hem Kaşkaloğlu Gastronomi Müzesi'ni hem Seher Atmaca Yaşam Müzesi'ni hem de Eskişehir Vadisi Serge ilham merkezinde şuan da konaklamaya ait yaptığımız çok önemli bir turizm merkezi olacak yatırımlarını yine reyhanda bir marka olmuş ve marka olmasında en önemli dokunuşları bizden esirgemeyen kurutma tesisini destekleyerek kendi kategorisinde bitki kurutma sistemini ilk kez icra eden bir sistem kuruluyor, bütün bunlarda şu çıkıyor; DAP idaresi kırsalda bir kalkınma modeli üretiyor ve kalkınma modellemesi yapan tüm birimleri de destekliyor yerinde de kontrol ediyor.Kaynak israfı bir tarafa israf etmeden de daha fazlası nasıl yapılır diyede bizlere tecrübe paylaşımı yaparak bizleri zengin kılıyor.Ben bütün ekibi bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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