Son Dakika Haberleri: Dap Başkanı Demir, Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti

Dap Başkanı Demir, Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti

59 dakika önce

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Adnan Demir, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Dap Başkanı Demir, Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Adnan Demir, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.


Sivas'ta devam eden ve planlanan kırsal kalkınma yatırımlarının değerlendirildiği ziyarette, Sivas'a yapılması düşünülen tarımsal projeler ele alındı.


Üretim miktarı ve kaliteyi artırarak çiftçilere kolaylık sağlayacak tarımsal projelerinin uygulanmasına karar verilen görüşmede, Sivas için kültürel ve tarımsal alanda neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde de bulunuldu.

Ziyarette Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Adnan Tuç da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:37 Kaynak: AA

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