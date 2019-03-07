Son Dakika Haberleri: Dap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir: "Büyükelçilikler Arası Kar Rafting Organizasyonunun...

Dap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir: "Büyükelçilikler Arası Kar Rafting Organizasyonunun...

1 saat önce

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen "Büyükelçilikler Arası Kar Rafting Organizasyonu"nun kusursuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir:
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen "Büyükelçilikler Arası Kar Rafting Organizasyonu"nun kusursuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Demir, Skisilkroad kış turizmi markası ile Kars (Sarıkamış) ve Erzurum (Palandöken) kayak merkezlerinin pazarlanması için oluşturulan "Destinasyon Yönetim Organizasyonu Projesi" kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe ülkemizde görev yapan 37 ülkenin büyükelçilerinin katıldığını söyledi.

Misafir büyükelçileri Kars ve Erzurum'da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Demir, Büyükelçilerin her vesile ile memnuniyetlerini dile getirmelerinin yanı sıra Sarıkamış ve Palandöken Kayak merkezlerini bizzat görerek fiziki altyapının uygunluğu ve kar kalitesine hayran kaldıklarını söyledi.

Başkan Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyükelçilerimiz, 3 günlük programın bir fırsat oluşturduğunu, bu nedenle ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesi gerektiği hususunu ifade etmişlerdir. Skisilkroad markalı destinasyon Erzincan Ergan, Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış'tan oluşmaktadır. Misafir büyükelçilerimizin zaman kısıtlarından dolayı bu etkinliği Kars ve Erzurum'da gerçekleştirmiş olduk. Misafir Büyükelçilerimizin Bölgemizden memnun ayrılmalarına vesile olan ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Kars Valiliğine, Serhat Kalkınma Ajansı'na, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'ne; organizasyonun Erzurum ayağında ise Erzurum Valiliğine, kusursuz ev sahipliği yaparak elçilerimizle birebir ilgilenen ve gösterdiği yakın alakayla memnuniyet oluşturan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanına, ayrıca; Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğüne, organizasyonda görev alan İdaremiz personeline, rehberlik ve tercümanlık görevlerini gönüllü olarak yapan gençlerimize teşekkür ederim." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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