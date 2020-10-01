DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında kayısının üretimdeki değerinin artırılması için protokol imzalandı.

DAP İdaresi'nin "2020 yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında desteklenecek proje ile Baskil Belediyesi tarafından 'Kuru Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi' kurulacak.

Yetiştiği bölgenin altın değerinde ürünü olan kayısı için düzenlenen protokolü DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Baskil Belediye Başkanı Av. İhsan Akmurat, Erzurum'da imzaladı. İmza sonrası Başkanlar, protokolün üreticiler açısından hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kayısının başkenti Malatya'nın yanı sıra, Baskil ilçesindeki üreticilerin de önemli gelir kaynağı olan kayısı, geleneksel yöntemlerle kurutulduğundan istenilen kalite ve standarda ulaşılamıyor. İmzalanan protokolle, kayısılar tesiste boylanacak, standartlara uygun kükürt ve nem oranı ayarlandıktan sonra paketlenerek satışa sunulacak. Kayısının pazar değerini artıracak proje, yaklaşık bin metrekare kapalı alana kurulacak. - ERZURUM