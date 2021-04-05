DAP Bölge Kalkınma İdaresi sorumluluk sahasındaki 15 kentte 84 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, "2021 Yılı Yatırım Programı" kapsamında 15 kentte 84 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, başkanlık binasında "2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan ve sorumluluk sahasında desteklenecek projelerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Demirdöğen, toplantıda gazetecilere, DAP kapsamındaki 15 ilden 4 Ekim 2020 itibarıyla 1600'e yakın proje topladıklarını anlatarak, "Uzman arkadaşlar projeleri değerlendirdi ve bölgedeki kalkınma ajanslarının illerdeki yatırım destek ofislerinden de destek alarak projelerin mükerrerlik oluşturup oluşturmadığını kontrol ederek 211 projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza gönderdik." dedi.

Projelerin geçen hafta onaylandığını aktaran Demirdöğen, şunları kaydetti:

"2021 Yılı Yatırım Programı'nda başkanlığımıza 74 milyon lirası tarım sektöründe, 10 milyon lirası eğitim ve kültür sektöründe olmak üzere toplam 84 milyon liralık ödenek verildi. Bu kapsamda Erzurum'da asıl listede 38 proje, yedekte 7 proje olmak üzere toplam 45 projeye 15,6 milyon destek sağlandı. Küçük ölçekli tarımsal sulama, hayvan içme suyu, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi, tarımsal eğitim ve yayın, DAP bölgesindeki okuma kültürünün geliştirilmesi ve DAP İdaresi muhtelif kültür başlıkları altında gönderdiğimiz 211 proje asıl listede desteklenmiş oldu. Bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla verilen destekler tarımda üretim verimliliği ve kalitesinin artırılmasına yardımcı olacak ve bu sektörde istihdamın artmasına katkıda bulunacaktır. Tarımda üretim ve istihdamın artması tarımdan elde edilen gelirin artmasına yol açacağından bölgenin refah düzeyinin de artması beklenmektedir."

Demirdöğen, uygulayıcı kuruluşların projelere gereken önemi vererek zamanında tamamlamalarının sonraki projelerin uygulanmasına zemin hazırlayacağını vurgulayarak, 2021 yılının bu projelerle sınırlı olmadığını ve büyük çaplı, bölgenin lehine olacak kapsamlı projelerin yeniden bakanlığa sunulma imkanının olduğunu kaydetti.