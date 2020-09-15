Beceri ve Tasarım Atölyelerinin kurulması ilgili ilk protokol Erzincan İl Özel İdaresi'yle imzalandı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından DAP Bölgesinde, okullara 108 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak. Beceri ve Tasarım Atölyelerinin kurulması ilgili ilk protokol Erzincan İl Özel İdaresi'yle imzalandı.

DAP İdaresi, sadece tarım ve hayvancılık sektörüyle sınırlı kalmayan çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma yolunda yenilikçi projelere de destek olmaya devam ediyor. DAP Bölgesi'nde kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri ilgili DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile uygulayıcı kuruluşlar arasındaki protokollerin imza törenleri başladı.

Beceri ve Tasarım Atölyelerinin kurulması ilgili ilk protokol Erzincan İl Özel İdaresi'yle imzalandı. Protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu imzaladı. Protokol kapsamında, Erzincan'da 4 okula 5 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak.

Protokol imza töreninde konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini artırmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu projeyle, 83 ayrı lokasyonda 108 ayrı Tasarım ve Beceri Atölyesinin kurulmasına destek olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ise, kurulacak atölyelerin önemine dikkati çekerek, "Erzincan'da kuracağımız bu tasarım beceri atölyesi ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamış olacağız. Bu atölyeler, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda zamanlarını geçirecekleri birer yaşam alanı olarak faaliyet gösterecekler. Ayrıca, istihdama katkı sağlayacak nitelikli iş gücü de buralardan yetişmiş olacak. Desteklerinden dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaremize teşekkür ediyorum" dedi.

2020 Yılı Kamu Yatırım Programına dahil edilen DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri kapsamında kurulacak atölyelerde; Ahşap ve Metal, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama ve Eleştirel Düşünce, Tabiat ve Hayvan Bakımı, Yaşam Becerileri, Açık Hava Sporları, Salon Sporları, Fen ve Teknoloji, Yazılım ve Tasarım gibi 10 ayrı atölye yer alacak.

15 ilin bağlı olduğu DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Bölgede kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri için toplam 3 milyon 648 bin lira ödenek tahsisi gerçekleştirecek. - ERZİNCAN