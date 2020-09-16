DAP desteğiyle Bitlis'e 19 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak - Son Dakika

DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin finansal desteğiyle Bitlis'e 19 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2020 Yılı Kamu Yatırım Programına dahil edilen 'Muhtelif Kültür Projeleri' kapsamında Bitlis'e yapılacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri için uygulayıcı kuruluşla protokol imzalandı.

Protokolü, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu imzaladı. İmza töreni öncesi konuşan Başkan ve Genel sekreter, nitelikli iş gücünün yetişmesine imkan sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilediler.

Protokol kapsamında, Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Merkez, Mutki, Tatvan ilçelerindeki 14 okula 19 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak.

Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek; ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini artırmak amacıyla kurulacak atölyelerde, görsel sanatlar, müzik, drama, dil ve eleştirel düşünce, Fen ve Teknoloji ile Yazılım ve Tasarım Atölyeleri yer alacak.

Bölgede kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri için DAP Bölge Kalkınma İdaresi toplam 3 milyon 648 bin lira ödenek tahsisi gerçekleştirecek. - ERZURUM