DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Akdeniz Projesi (DOĞAKA) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süreleri 8 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DOĞAKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıkları görevlerine 8 Haziran 2021'e kadar devam edecek.

Öte yandan, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde sınır ve koordinatları belirlenen alanın Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesine karar verildi.