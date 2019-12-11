"DAP Eylem Planı" hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'DAP Eylem Planı' hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika

"DAP Eylem Planı" hazırlık çalışmaları başladı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"na bağlı Kalkınma Ajansları temsilcileri ile DAP İdaresi uzmanları yeni hazırlanacak olan "DAP Eylem Planı" için bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"na bağlı Kalkınma Ajansları temsilcileri ile DAP İdaresi uzmanları yeni hazırlanacak olan "DAP Eylem Planı" için bir araya geldi.

DAP İdaresi toplantı Salonu'nda gerçekleşen yeni hazırlık çalışmalarıyla ilgili toplantıya katılan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, burada yaptığı konuşmada, 2021-2023 yıllarını kapsayacak eylem planının 15 şehri kapsadığını söyledi.

Demir, planın amacının mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak ve bölgeye özgü farklı nitelikte politikalar geliştirmek olduğunu aktardı.

Eylem planıyla bölge illerinde ekonomik büyüme, sosyal gelişmeyle birlikte istihdam artışı sağlanacağını ifade eden Demir, "Başarıyla sonuçlanan ilk eylem planının ardından yeni hazırlanacak eylem planının başta tarım olmak üzere, turizm, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli potansiyele sahip olan bölgede ekonomik büyümeye, istihdam artışına, sosyal gelişmeye ve vatandaşların refahına vesile olacak." dedi.

Toplantıya, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'dan temsilciler ve DAP İdaresi çalışanları katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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