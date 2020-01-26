DAP İdaresi'nden paydaşlara

DAP İdaresi tarafından Elazığ'da, "Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Temini Projelendirilmesi ve İlkeleri Eğitimi" verildi.



DAP İdaresi'nin desteğiyle 2016 yılında Elazığ'da yaptırılan Fırat Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi'ndeki eğitim 5 gün sürdü. Eğitim sonrası düzenlenen sertifika törenine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, bölge illerinden gelen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinin ilgili personelleri katıldı.



Programda konuşan Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, DAP İdaresi Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi ile ortak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "İnşallah bundan sonra da bu çalışmaların devamını getireceğiz. DAP İdaresi'ne bu katkıları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.



İdare olarak, bütçelerinin yüzde 30 veya 40'ının Bölge illerinde Küçük Ölçekli Sulama ile Hayvan İçme Suyu Göleti projelerine aktardıklarını belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Desteklediğimiz bu projelerde sizler hem projelendirme kısmında yer alıyorsunuz hem de denetim işini sizler yapıyorsunuz. Projelerin yerini bulmasının en kilit elemanı sizlersiniz. Onun için uygulayıcı kuruluşların proje hazırlamakla görevli siz teknik personelin teknik kapasitelerinin artırılması, projelerin daha hızlı ve doğru biçimde değerlendirilerek nitelikli projelerin hazırlanması ve bir paydaş olarak birbirinizle olan iletişimin daha da güçlü olması için bu tür eğitim çalışmaları çok önemlidir" dedi.



Başkan Demir, üniversitelerle işbirliği içinde bölgede çiftçi eğitimini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, paydaş teknik personelin katıldığı eğitimde, su tasarrufu sağlayarak suyu etkin kullanması, kurulan sulama sistemlerinin bakım ve yönetimi konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldığını söyledi.



Küresel ısınmayla birlikte, su kaynaklarının da tasarruflu şekilde kullanılmasının günümüzde çok önemli olduğunu dile getiren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, söz konusu eğitimin bu anlamda çok anlamlı olduğunu söyledi. Demirdağ ayrıca, eğitimin Fırat Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılmasından dolayı da DAP İdaresi'ne teşekkür etti.



Konuşmaların ardından eğitime katılan 36 katılımcıya katılım belgesi verildi. - ERZURUM