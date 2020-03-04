DAP İdaresine ziyaret - Son Dakika

Sivas Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Sivas Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Sinan Dündar, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'i ziyaret etti.

DAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette DAB Başkanı Demir, misafirlerine 15 ilin bağlı olduğu DAP'ın faaliyetlerinden bahsederek, ülkenin ulusal stratejilerine hizmet ederken, yetişmiş insan gücünü ve üretimde verimliliği artırma yönünde tarım ve hayvancılık projeleriyle kültürel ve sosyal projelere destek sağladıklarını anlattı.

Kaymakam Nayman ise DAP İdaresi desteğinin bölge ekonomisi için önemli olduğuna dikkati çekerek, desteklenen projelerle söz konusu illerin marka değerinin artacağını aktardı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kilci de bölge ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede DAP İdaresi ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ziyarette, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan da hazır bulundu.