DAP okullarda tarasım ve beceri atölyesi kuracak - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, okullara 108 tasarım ve beceri atölyesi kuracak.

Böglede ilk olarak Erzincan'da yapılacak tasarım ve beceri atölyeleri için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu arasında imza töreni düzenlendi.

Protokol kapsamında, Erzincan'da 4 okula 5 tasarım ve beceri atölyesi kurulacak.

Demirdöğen, imza törerinde yaptığı konuşmada, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini artırmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını aktardı.

Proje kapsamında toplamda 83 ayrı lokasyonda 108 ayrı tasarım ve beceri atölyesinin kurulmasına destekleyeceklerini ifade eden Demirdöğen, yapılacak olan çalışmaların bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Felekoğlu ise kurulacak atölyelerin önemine dikkati çekerek, genç yeni yeteneklerin bu atölyede keşfedileceğini belirtti.

Öte yandan, DAP kendisine bağlı 15 ilde kurulacak tasarım ve beceri atölyeleri için toplam 3 milyon 648 bin lira ödenek tahsisi gerçekleştirecek.