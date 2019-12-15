DAP personeline "Nefes Eğitimi" verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DAP personeline 'Nefes Eğitimi' verildi - Son Dakika

DAP personeline "Nefes Eğitimi" verildi

6 saat önce

İnsanların en yaşamsal ihtiyaçlarından birisi olan nefes konusunda, DAP İdaresi personeline, doğru nefes alma teknikleri üzerine 'Nefes Eğitimi' verildi.

DAP personeline

İnsanların en yaşamsal ihtiyaçlarından birisi olan nefes konusunda, DAP İdaresi personeline, doğru nefes alma teknikleri üzerine 'Nefes Eğitimi' verildi.


2 Aralık Pazartesi günü başlayan, 10 gün boyunca devam eden ve toplam 40 kişinin katıldığı eğitimi Nefes Uzmanı Ahmet Diler ve ekibi verdi. Eğitimde; yöneticilere 7,5 saatlik 'Nefes, Odaklanma ve Dikkat Artırma Egzersiz', personellere ise 2,5 saatlik 'Nefes Egzersiz' eğitimi verildi.


İlk gün, nefes kontrolünün nasıl olması gerektiğini katılımcılara uygulamalı olarak gösteren Nefes Eğitimi Uzmanı Ahmet Diler, daha sonraki günlerde dijital ortamda nefes diyagramı eşliğinde periyotları belirlenmiş kontrollü nefes alma işlemi yaptırdı.


"Her insanın yaşamı iki nefes arasındadır" gerçeğine vurgu yapan Diler, hayatın nefes almakla başlayıp ve nefes aldığımız sürece devam edeceğini, eğer doğru nefes alınırsa o nefesin bütün bedeni kontrol edeceğine dikkat çekti. Nefes alma kapasitesinin tamamını kullanan kişilerin çok az veya hiç hasta olmadığını belirten Diler, çağımızın en önemli sorunlarından olan kronik yorgunluk, dikkat eksikliği ve stresle baş edebilmenin ancak doğru nefesle mümkün olabileceğini söyledi.


Nefes almanın püf noktaları üzerinde duran Diler, "Nefes alma şeklimizi diyafram nefesine dönüştürerek, nefes alma kapasitemizin genişlemesini ve bedenin bol oksijen almasını sağlamalıyız. Tam diyafram nefesi ile aldığımız oksijen oranı yükselerek hücre yenilenme hızımız artar, bağışıklık sistemi güçlenir, yaşlanma geriler. Kendimizi daha enerjik ve daha dinç hissederiz. Hayatımıza neşe, huzur ve sağlık gelir. Nefes verişimiz ise karbondioksitin, toksinin dışarı atılmasını sağlar. Nefes kendi kendimize şifa verdiğimiz çok etkili bir sistemdir" şeklinde konuştu.


Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından İdarede düzenlenen eğitim programına, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, koordinatörler ve İdare personeli katıldı.


Verimli geçen eğitimin ardından eğitime katılanlara "Katılım Belgesi" verildi. - ERZURUM

Mehmet Özdoğan, Aralık, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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