DAP'tan hayvancılığa 21 milyon 790 bin lira destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel DAP'tan hayvancılığa 21 milyon 790 bin lira destek - Son Dakika

DAP'tan hayvancılığa 21 milyon 790 bin lira destek

6 saat önce

Türkiye'nin en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerinden Van'da, hayvancılığın canlandırılması amacıyla Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 168 işletmeye 21 milyon 790 bin lira hibe desteği sağlandı.

DAP'tan hayvancılığa 21 milyon 790 bin lira destek, System.String[]

Türkiye'nin en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerinden Van'da, hayvancılığın canlandırılması amacıyla Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 168 işletmeye 21 milyon 790 bin lira hibe desteği sağlandı.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyük ve küçükbaş hayvancılığın daha modern usullerle yapılması, hayvan barınaklarının fiziki altyapısının iyileştirilmesi amacıyla besicilere finansman desteği veriyor. Van ve ilçelerinde 2015'ten bu yana DAP kapsamında 168 işletmeye 21 milyon 790 bin hibe desteği veren Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu sayede kentteki bir çok girişimcinin hayalini kurduğu işletmeye kavuşmasına öncülük etti.

DAP'tan aldığı 100 bin liralık destekle Gürpınar ilçesine 51 kilometre mesafedeki Cevizalan Mahallesi'nde koyunları için 700 metrekarelik ahır inşa eden 28 yaşındaki besici Feyyaz Yıldız, AA muhabirine, 450 küçükbaş hayvanını bu ahırda beslediğini söyledi.

Yeni ahır yapma imkanları bulunmadığını belirten Yıldız, "Destek almadan ahır yapmaya kalksaydık hayvanlarımızın yarısını satmak zorunda kalacaktık. Bu nedenle sağlanan desteklerle besiciliğe devam ediyorum. Bize desteği sağlayanlardan Allah razı olsun. Onlar sayesinde hayvanlarımıza daha iyi şartlarda bakıyoruz." dedi.

DAP'ın sağladığı desteklerden yararlanan Erkan Yıldız da hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istediğini ifade etti. Daha önce derme çatma ahırlarda hayvanlarını beslediğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Özellikle kışın hayvanlarımıza bakmakta zorluk çekiyorduk. Yağış sırasında ahırları su basıyordu. Çok sıkıntı çekiyorduk. Haliyle hayvanlarımızdan elde ettiğimiz verimde azalıyordu. Bize tanınan bu imkanlar sayesinde inşa ettiğimiz modern ahırda daha verimli hayvancılık yapıyoruz. Bize bu imkanı verdiği için devletimize teşekkür ediyoruz."

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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