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DAP'tan, Narman Belediyesi'nin 'Hayvan İçme Suyu Projesi'ne destek - Son Dakika

DAP'tan, Narman Belediyesi'nin 'Hayvan İçme Suyu Projesi'ne destek

27.08.2021 16:14
DAP'tan, Narman Belediyesi'nin 'Hayvan İçme Suyu Projesi'ne destek, System.String[]

Narman Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Hayvan İçme Suyu Projesi kapsamında protokol imzalandı.

Narman Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Hayvan İçme Suyu Projesi kapsamında protokol imzalandı.

Narman Belediyesi tarafından hazırlanan "Devredağı Hayvan İçme Suyu Projesi"ne destek sağlanacak protokol DAP İdaresi'nde imzalandı. İmzalanan protokolle, Narman Camiikebir Mahallesi'nde bulunan Devredağı'nda 2000 hektar üzerinde 2 bini aşkın hayvan temiz içme suyuna kavuşmuş olacak. Yayladaki hayvanlardan daha fazla verim alabilmek için hazırlanan projeyle yüzyıllarca süren çile artık sona ermiş olacak. Proje öncesi; yayladaki hayvanlar su ihtiyacını 2845 metre rakımlı dağdan inerek karşılıyor, sonra tekrar yaylaya geri dönüyordu. Yaylada alınan enerji ise tekrar yolda geri veriliyordu.

Karşılıklı olarak protokolü imzalayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, projenin yöre ekonomisine canlılık getirmesi temennisinde bulunarak, hayırlı olmasını dilediler. DAP İdaresi Başkanı Demirdöğen, imza töreninde, kamu kurumlarının hazırlamış oldukları projeleri hızlı bir şekilde finanse etmeye çalıştıklarını söyledi. Bölgenin tarım ve hayvancılığın merkezi olduğuna dikkat çeken Demirdöğen, bu avantajı bu tür projelerle daha da verimli hale getirmek istediklerini söyledi. Hayvancılıktan sağlanan verimin ekonomiye yeterince yansımadığını, özellikle bu alana yönelik somut projeler üzerinde durduklarını ifade etti.

İmza töreninde konuşan Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ise, Erzurum denilince akla ilk gelen şeyin tarım ve hayvancılık olduğunu belirttiği konuşmasında, DAP idaresi ile Narman Belediyesi'nin bu ikilinin gelişmesi ve daha fazla verim alınabilmesi için uyumlu çalışan iki kurum ve DAP İdaresi'nin ise bölge illerinin çözüm ortağı olduğunu söyledi. Eser, "İmzalayacağımız protokol başta Narman'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından başkanlar protokolü imzalayarak yürürlüğe koydular. - ERZURUM

DAP'tan, Narman Belediyesi'nin 'Hayvan İçme Suyu Projesi'ne destek
DAP'tan, Narman Belediyesi'nin 'Hayvan İçme Suyu Projesi'ne destek

Burhanettin Eser, Doğu Anadolu, İçme Suyu, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam DAP'tan, Narman Belediyesi'nin 'Hayvan İçme Suyu Projesi'ne destek - Son Dakika


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