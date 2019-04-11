Son Dakika Haberleri: Dap Yapı, Ege Rallisi'ne Sponsor Oldu

Dap Yapı, Ege Rallisi'ne Sponsor Oldu

8 dakika önce

Dap Yapı, Ege Otomobil Sporları Kulubü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı 29. Ege Rallisi'nin seyirci özel etabının sponsorluğunu üstlendi.

Dap Yapı, Ege Rallisi'ne Sponsor Oldu, System.String[]
Dap Yapı, Ege Otomobil Sporları Kulubü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı 29. Ege Rallisi'nin seyirci özel etabının sponsorluğunu üstlendi.

Dap Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin en önemli rallilerinden birine imzasını atmaya hazırlanıyor. Şirket, bu kapsamda Ege Otomobil Sporları Kulubü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan 29. Ege Rallisi'nin Seyirci Özel Etabı'nın sponsoru oldu.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Menderes Belediyesi ve Menderes Kaymakamlığı'nın destek verdiği rallide Seyirci Özel Etabı, 13 Nisan'da Sığacık Marina'da koşulacak.

Rallide servis alanı olarak Seferihisar pazar yeri kullanılacak. Ekipler ilk gün, Beyler 1 ve Beyler 2 etaplarının ardından, Dap Yapı Seyirci Özel Etabı ile günü tamamlayacak. İkinci gün ise Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda etapları ile yarış sona erecek. 13-14 Nisan'da düzenlenecek Ege Rallisi'ne 6 takım, 62 otomobil ve 124 sporcu katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Ege, Ekonomi
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