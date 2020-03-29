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Dar alanda yaşama konusunda tecrübeli astronottan evde kalanlara tavsiyeler
6 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda çalışan astronotlar, dar alanda nasıl birlikte yaşanması gerektiğine dair tecrübelerini paylaştı
Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu, yüz milyonlarca insanın, ülke yönetimlerinin aldığı korunma tedbirleri kapsamında evlerine 'hapsolduğu' bir ortamda dar alanlarda yaşama konusunda en tecrübeli kişiler olan astronotlar tavsiyelerini euronews'e paylaştı.
SpaceConnectsUs programına katılan NASA Astronotu Tim Peake, şöyle konuştu Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:44
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