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Dar alanda yaşama konusunda tecrübeli astronottan evde kalanlara tavsiyeler
6 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda çalışan astronotlar, dar alanda nasıl birlikte yaşanması gerektiğine dair tecrübelerini paylaştıView on euronews.
Avrupa Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda çalışan astronotlar, dar alanda nasıl birlikte yaşanması gerektiğine dair tecrübelerini paylaştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:30
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