Dar gelirli 12 bin aileye gıda maddesi desteği - Son Dakika
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Dar gelirli 12 bin aileye gıda maddesi desteği

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayını da dikkate alarak dar gelirli 12 bin aileye temel gıda maddesi ve hijyen seti dağıtıyor.

Dar gelirli 12 bin aileye gıda maddesi desteği, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayını da dikkate alarak dar gelirli 12 bin aileye temel gıda maddesi ve hijyen seti dağıtıyor.


Büyükçekmece'de 4 bölgede oluşturulan 25 ekip, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan, çalışamayan ve yalnız yaşayan vatandaşların sağlıktan gıdaya, maddi destekten hijyen ve maske setine kadar her türlü ihtiyacına yanıt veriyor.


Vatandaşa 7/24 hizmet veriliyor


65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı bulunan, kronik hastalığı olan vatandaşların sipariş listesini evinin en yakınındaki market, bakkal, manav veya eczaneden temin eden Büyükçekmece Belediyesi, periyodik olarak bu vatandaşlara telefonla arıyor. Belediye ekipleri ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kolonya ve maske gibi hijyen setlerini de ücretsiz olarak dağıtıyor. Çalıştıkları iş yerleri tedbir amaçlı olarak kapatılınca işini kaybeden, kronik hastalığı nedeniyle çalışamayan ve nakdi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara da destek veriliyor. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında bu yıl mahalle iftarlarını iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayını da dikkate alarak 12 bin dar gelirli aileye temel gıda maddesi dağıtmayı hedefliyor.


"Büyük Büyükçekmece ailemizin her zaman yanındayız"


Korona virüs salgını döneminde herkesi evinde kalmaya çağıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı ilk günden beri yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını Büyükçekmece Belediyesi'ne iletiyor, ilçemizin 4 bölgesinde oluşturduğumuz 25 ekip hizmet vermektedir. Ramazan ayını da dikkate alarak tüm çevre imkanlarımızı seferber ettik. İhtiyaç sahibi 12 bin aileye gıda maddesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca hijyen ve dezenfektasyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Büyük Büyükçekmece ailemizin her zaman yanındayız" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:22 Kaynak: İHA

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