Dar gelirli aileler için sosyal market açıldı - Son Dakika

Iğdır'ın Tuzluca ilcesinde yaşayan dar gelirli vatandaşların faydalana bilmesi için "Sosyal Market" kuruldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dar gelirli ailelerin hizmetine sunulmak üzere sosyal market kuruldu. İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, Kaymakamlık ve İlçe Belediyesinin iş birliği ile toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya destek amacıyla sosyal market kuruldu. İhtiyaç sahibi aileler için kurulan ve ücretsiz giyim alışveriş imkanı sunan "Sosyal Market" hizmet vermeye başladı. - IĞDIR