Dar gelirli ailelere kışlık yakacak yardımı

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor. Bin 200'ün üzerinde dar gelirli aileye 500'er kilo odun yardımı yapılacak.



Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı örnek çalışmayı sürdürüyor. Şehitkamil ilçesi sınırları içinde yer alan yeşillik alanlar, yol kenarları, park ve bahçelerde budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, kış ayları öncesinde dağıtılmaya başlandı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında dar gelirli ailelere verilmek üzere biriktirilen odunlar, burada titizlikle çalışan işçiler tarafından hızar makinesiyle küçültülerek depoda istifleniyor. Daha sonra 50'şer kilogram halinde çuvallara doldurulan odunlar, Şehitkamil Gıda Bankası tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine araçlarla teslim ediliyor. Her yıl düzenli olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından dağıtılan odunlarını teslim alan aileler, kışı sıkıntısız geçiriyor. Her aileye 10 çuval halinde 500 kilogram olarak dağıtılan odunlar, bu yıl bin 200'ün üzerinde aileye ulaştırılacak.



"Allah, başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin"



Şehitkamil Belediyesi tarafından her yıl yakacak odun yardımı aldıklarını dile getiren Fatih Boyacıoğlu, "Şehitkamil Belediyemiz her türlü hizmeti ilçemize sunduğu gibi dar gelirli aileleri de unutmayarak, gıda yardımından giyim yardımına, giyimden yakacak yardımına kadar her türlü desteği sunuyor. Belediyemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri düşünerek, kışlık yakacak yardımlarımızı yapıyor. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Belediyemiz, bizler için her türlü hizmeti sunmaya gayret gösteriyor. Şu an belediyemizden ekipler gelerek kışlık yakacağımızı kapımıza kadar getirdiler. Belediyemizin her türlü hizmetinden memnunuz. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP