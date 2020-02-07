Dar gelirli ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim verecek "Ana Kucağı" hizmete başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dar gelirli ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim verecek 'Ana Kucağı' hizmete başladı - Son Dakika

Dar gelirli ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim verecek "Ana Kucağı" hizmete başladı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla projelendirdiği "Ana Kucağı'nda" eğitimleri başladı.

Dar gelirli ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim verecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla projelendirdiği "Ana Kucağı'nda" eğitimleri başladı.

Hazırlanan proje kapsamında, Osmangazi Hamitler Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde, Yıldırım'da ise Arabayatağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf ve Demetevler Mahalle Konakları'nda toplam 6 adet Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezinde eğitim hayatı başladı. Merkezlerinde 48 aylıktan 72 aylığa kadar olan çocukların ücretsiz bir şekilde eğitim görebildiği Ana Kucağında, toplamda 36 öğretmen ve 380 öğrenci eğitim faliyetlerini sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, resmi açılış töreni öncesinde Arabayatağı Ana Kucağı'nı ziyaret edip, eğitim alan miniklerle sohbet etti. Öğrencilere eğitim seti hediye eden Aktaş, hem daha önce sözünü verdikleri bir projeyi gerçekleştirmenin hem de eğitim alan miniklerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Uzman eğitimciler gözetimindeki eğitimlerin 3 Şubat'ta başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Toplam 6 Ana Kucağı projesinden 5 tanesini Yıldırım'da, bir tanesi de Osmangazi ilçemizde açtık. Toplamda 30'u okul öncesi eğitim, 6'sı da değerler eğitimi öğretmeni olmak üzere 36 öğretmenimiz hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı uygulanıyor." dedi.

Ana Kucağı'nda sabah ve ikindi kahvaltıları ile eğitim setleri dahil tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Şimdilik 6 merkezde eğitimler başladı ancak bu projeyi daha da yaymak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını yapacağız ancak ben gelip bu hizmeti yerinde görmek istedim. 6 Ana Kucağımız da çocuklarımıza sevgiyle yaklaşan ve heyecanlı öğretmenlerimizle bezenmiş durumda. Her anne ve baba çocuklarını gönül rahatlığı ile bize teslim edebilir. Şu an itibariyle yarıyılda başlamamıza rağmen 6 Ana Kucağında 400'e yakın öğrencimize hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi adına ortaya koyduğumuz bu projenin de Bursa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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