Son Dakika Haberleri: Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz ulaşım desteği
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Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz ulaşım desteği

29 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımda bulunulan dar gelirli ailelerin eğitim çağındaki çocuklarına ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz ulaşım desteği, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımda bulunulan dar gelirli ailelerin eğitim çağındaki çocuklarına ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, dar gelirli ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesinin yanı sıra belediye bünyesindeki toplu taşıma araçlarını kullanan 6 bin 553 öğrencinin ulaşım kartı ücretsiz karşılanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte okuyan öğrencilere su faturalarından ulaşıma kadar verdikleri destek sözlerini birer birer yerine getirdiklerini belirterek, proje kapsamında pilot bölge olarak Altındağ ilçesini seçtiklerini aktardı.

Maddi durumu olmayan ailelere sosyal yardımların devam edeceğini ifade eden Yavaş, kısa süre içinde kart sistemine geçilmesiyle bu ailelerin çocuklarına ulaşım desteği sağlayacaklarına işaret etti.

Sosyal yardım dağıtım şeklinin yeni yılda değişeceğine dikkati çeken Yavaş, 2020 ocak ayından itibaren dağıtılması planlanan yardım kartlarıyla vatandaşların marketten ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabileceği, su parası ve 52 binişlik otobüs biletinin de bu karta yükleneceği bilgisini verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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