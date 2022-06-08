Dar gelirli anne ve 2 çocuğu yardım bekliyor - Son Dakika
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Dar gelirli anne ve 2 çocuğu yardım bekliyor

08.06.2022 14:58
Dar gelirli anne ve 2 çocuğu yardım bekliyor

Diyarbakır'da yaşayan dar gelirli 2 çocuk annesi Azize Özmen (47), hayırseverlerden yardım bekliyor.

Diyarbakır'da yaşayan dar gelirli 2 çocuk annesi Azize Özmen (47), hayırseverlerden yardım bekliyor.

Kayapınar ilçesinde evlerde temizlik yaparak biri 4 diğeri 21 yaşında iki çocuğunun geçimini sağlayan Özmen, kalp rahatsızlığı ve sedef hastalığı nedeniyle uzun süre çalışamadı.

Oturduğu evin kirasını da ödeyemeyecek duruma gelen ve bir tanıdığının evine yerleşen Özmen, hayırseverlerin kendisine yardım etmesini istiyor

Özmen, yaptığı açıklamada, 3 ay kirasını ödeyemediği gerekçesiyle zor günler geçirdiğini, çocuklarının da ihtiyacını gideremeyecek duruma geldiğini söyledi.

Hastalığından dolayı artık çalışamayacak durumda olduğunu ifade eden Özmen, "Önceden Maliye konutlarında kalıyordum, kiramı ödeyemediğim için ev sahibi beni sokağa attı. İki üç gece iki kızımla parkta yattım. Parkta bir hayırsever beni evine aldı, eşyalarımı da buraya getirdi. Çocuklarımla ortada kaldık. Allah rızası için bana yardım edin." ifadesini kullandı.

Özmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık yıprandım. Kiralar çok pahalı ödeyemiyorum. Çocuklarımla aç ve perişanız. Çocuklarımın yaşayabileceği bir ev ve biraz eşya istiyorum."

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dar gelirli anne ve 2 çocuğu yardım bekliyor - Son Dakika

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