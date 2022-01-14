Dar gelirli engellilere protez desteği - Son Dakika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 2 ay önce Ortez Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi kurularak, ihtiyaç sahibi dar gelirli engellilere protez desteği verilmeye başlandı. 12 engelliye protez takılan merkezde, kas ve iskelet sisteminde bozukluk olan hastalara da günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, anatomik ve fizyolojik yapılarına uygun yardımcı cihazlar da yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde 2 ay önce Ortez Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi kuruldu. Merkezde çeşitli nedenlerle uzuv kaybı olan engellilere kayıp organın işlevini yerine getirecek, tamamen el işçiliği ile ortaya çıkarılan protezler yapılarak destek sağlanıyor. Ortez veya protezi verilenlere ayrıca rehabilitasyon desteği de sağlanıyor.