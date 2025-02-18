Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor

Emlak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu. Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara uygun vade oranlarıyla kazançlı bir yatırım imkanı sunacaklarını açıkladı. Buna göre, Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya geliyor. Kurum "Emlak Konut projelerinde peşinatsız yatırım imkanı sunuyoruz" dedi.

"MÜJDEYİ VERMİŞ OLALIM"

Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

"EMLAK KONUT PROJELERİNDE PEŞİNATSIZ YATIRIM İMKANI SUNUYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı. Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

"201 BİN EV VE İŞ YERİ AFETZEDELERE TESLİM EDİLDİ"

"Deprem bölgesi bugün baktığınızda dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Tüm sektör temsilcilerimize, oradan çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşlerimize, depremzede vatandaşlarımız adına, milletimizin adına teşekkür ediyorum. 11 ilimizde 4333 köyümüzde 174 tane ayrı alan, 3481 şantiye dile kolay... Bu şantiyelerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. 453 bin konut ve iş yeri sayısına da ulaşacak. Tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. Hiçbir devlet böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremezdi.

MURAT KURUM'DAN TÜSİAD'A TEPKİ

Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesine kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Böyle büyük hedefler ortaya konulması gerekirken, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını da hep birlikte görüyoruz. Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz. TÜSİAD'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Daha önceki yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil bugünün güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. Burada biz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle bir araya gelerek birbirinden değerli birlik, odalarımızla bir araya gelerek gösteriyoruz. Bu manada ülkenin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.