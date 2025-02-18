Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor - Son Dakika
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Emlak

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu. Kurum, yeni konutların gerekirse peşinatsız satılabileceğini belirtti.

18.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:25
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu. Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara uygun vade oranlarıyla kazançlı bir yatırım imkanı sunacaklarını açıkladı. Buna göre, Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya geliyor. Kurum "Emlak Konut projelerinde peşinatsız yatırım imkanı sunuyoruz" dedi.

"MÜJDEYİ VERMİŞ OLALIM"

Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

"EMLAK KONUT PROJELERİNDE PEŞİNATSIZ YATIRIM İMKANI SUNUYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı. Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

"201 BİN EV VE İŞ YERİ AFETZEDELERE TESLİM EDİLDİ"

"Deprem bölgesi bugün baktığınızda dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Tüm sektör temsilcilerimize, oradan çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşlerimize, depremzede vatandaşlarımız adına, milletimizin adına teşekkür ediyorum. 11 ilimizde 4333 köyümüzde 174 tane ayrı alan, 3481 şantiye dile kolay... Bu şantiyelerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. 453 bin konut ve iş yeri sayısına da ulaşacak. Tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. Hiçbir devlet böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremezdi.

MURAT KURUM'DAN TÜSİAD'A TEPKİ

Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesine kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Böyle büyük hedefler ortaya konulması gerekirken, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını da hep birlikte görüyoruz. Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz. TÜSİAD'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Daha önceki yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil bugünün güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. Burada biz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle bir araya gelerek birbirinden değerli birlik, odalarımızla bir araya gelerek gösteriyoruz. Bu manada ülkenin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor

Sosyal Konut, Murat Kurum, Ekonomi, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücretli için derler, eve 2 asgari ücret giriyorsa alamazsınız derler sonra zengin ve çocukları gider alır kiraya verir. ahhhpartiiiii 92 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    her sene mi aynı yalan olur değiştirin artık 76 5 Yanıtla
  • Murat Sonuk:
    22.000 tl asgari ücretle kime hangi konut... 63 4 Yanıtla
  • Gakko 23:
    yahu önce eski projeleri bitirin sonra yenisini geçin ayıptır 43 4 Yanıtla
  • hüseyin yıldız:
    yavvv heeeee 41 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Tuzla bitmedi daha.. Yeni projelere sıra ne zaman gelir Allah bilir. 22 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    üç dört yıl önce çekilişini yaptığınız müstakil arsaları vermediniz. üç yıl önce önce üç artı bir ev maliyeti sekiz yüz bin tl idi şimdi iki milyon önce o mağdurlariyeti giderin o tarihte üç yüz metrekare arsa ne kadardı şimdi ne kadar oldu mağdur ettiniz müstakil arsaya başvuranları 21 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    aylık 15 bin olsa mantıklı, 120 ay mantıklı amasabit fiyat olmaz memur zammına göre her yıl yenilenir yoksa toplamda 1 milyon 800 eder o fiyata ev yok, şu an 70 bin kredi ödüyorum bu arada, 9 2 Yanıtla
  • Muhammet Topaloğlu:
    Üzerinde 1 den fazla ev olanlara ne kadar varsa o kadar vergi artırımı yapılmalı 9 1 Yanıtla
  • Hayati Akgül:
    İkiyuz bin konut deprem zedeler yapildi buraya kadar tm demekki neymiş demremde ölen 53bin kişi deyil demi yoksa neden 200 bin konut yapilsin 1 1 Yanıtla
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