Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş - Son Dakika

Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş

Manavgat Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Taşağıl Mahallesinde bir kreşin yapımına başladı.

Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş, System.String[]

Manavgat Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Taşağıl Mahallesinde bir kreşin yapımına başladı. Kreşte dar gelirli ve özellikle turizm çalışanı olan ailelerin çocuklarının eğitim alması planlanıyor.

Manavgat Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri Sarılar ve Taşağıl mahallerinde faaliyete geçirilecek olan kreşlerin projelerini hazırladı. Taşağıl Mahallesi'ndeki kreşin yapım çalışmaları ise geçtiğimiz günlerde başladı. Taşağıl Mahallesi'nde yer alan 2 katlı hizmet binası değerlendirilerek faaliyete geçirilecek olan kreş 240 metrekare alan üzerine oturacak. Zemin katta girişte idari bölümler ve yönetim, yemekhane, mutfak bölümleri yer alırken, 1. katta ise uzay sınıfı, deniz sınıfı ve orman sınıfı konseptli sınıflar, kreşte eğitim alacak olan minikler için tasarlanacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kreşin süratle tamamlanarak faaliyete açılacağını belirterek, "Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemli. Manavgat'ta vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine belediye kreşlerimizin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Dar gelirli ve özellikle turizme hizmet veren ailelerin çocukları için kreşler açmak projelerimiz arasındaydı. Bu sözlerimizi yerine getiriyor olmak bizleri mutlu ediyor. İnsan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarımız süratle devam edecek" dedi. - ANTALYA

Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş
Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş
Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş

Manavgat, Taşağıl, Sarılar, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş - Son Dakika

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