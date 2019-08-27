Dar kanal omurgada en çok L3-4, L4-5, L2-3 kısımlarında görülmektedir. L1-2 ve L5-S1 kısımlarında ise daha az görülmektedir. Omurga kanal darlığı yıllar geçtikçe tedavi edilmez ise, daha fazla zarara yol açabilir. Bu hastalık doğuştan ya da sonradan günlük yaşamda yıpranmadan, dejenerasyondan dolayı olabilir.

Dar Kanal Ameliyatı

Vücudun hareket etmesini sağlayan ve dik durmasına yarayan omurgada bulunan omurga kanalı pek çok bölümden oluşan kemiklerden meydana gelir. Hatta bu kemikler tek tek adlandırılır. Bu kemiklerin ortasından ise omurilik ve sinirler geçmektedir. Ortalama boyda olan bir insanda, omurga kanalı 70 cm civarında olabilir fakat omurilik uzunluğu yaklaşık 45 cm'dir. Omurga iskeletin temel taşını oluşturur. Fakat insan vücudunda olduğu gibi omurda da hastalıklar oluşabilir.

Dar kanal hastalığı bu hastalıklardandır. Omurda olan herhangi bir hastalık ya da rahatsızlık insan vücuduna direkt olarak etki ettiği için acilen teşhis ve tedavi edilmelidir. İnsan hareketi demek insanın yaşaması demektir. Bu tür kanal darlığı hastalıkları hareketleri kısıtladıklarında, günlük hayatı da kısıtlar. Yani insan yürüyemez ve oturamaz. Bu da onu tüm yaşantısından alıkoyar. Böylece dar kanal insanın genel sağlığını etkiler. İnsan yaradılışında omurganın asıl görevi baş, gövde ve pek çok iç organı taşımaktır. İskeleti destekleyen omurganın ayrıca omuriliği bir kabuk gibi saran ve onu koruyup kollayan yapısını da gözden kaçırmamak gerekir.

Omurga kanalında oluşan darlaşmalar iskeleti destekleyen bu kadar önemli bir yapıyı bozar ve rahatsızlıklara yol açar. Bu hastalığa dar kanal hastalığı denmektedir. Omurga kanalı 33-34 kemikten oluşmaktadır. Omurga kemikleri üçe ayrılmaktadır. 5 tane bel omuru, 12 tane sırt, 7 tane de boyun omuru bulunmaktadır. Bel bölgesinde bulunanlara lomber vertebra denir. L1, L2, L3, L4, L5 olarak kodlanır. Dar kanal hastalığı genellikle bu bölgede görülmektedir. Hatta L4-L5 omurlarında daha fazla gerçekleşir. L5-S1 ve L1-2 kısımlarında ise omurda darlaşma oldukça nadirdir. İlerleyen durumlarda dar kanal ameliyatı gerekiyorsa mutlaka yapılmalı ve dar kanal hastalığı tedavi edilmelidir.

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