Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı - Son Dakika

Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı

16.12.2020 14:25
Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı'nın 260 metre yüksekliğe ulaştığını ve son 15 metreye girildiğini belirterek, "Tamamlandığında yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yılda 1 milyar 500...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı'nın 260 metre yüksekliğe ulaştığını ve son 15 metreye girildiğini belirterek, "Tamamlandığında yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

Yusufeli Barajı'nda yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nın tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. yüksek barajı olacağını dile getirdi. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baraj inşaatını ziyaret ederek 'Muhteşem bir eser ortaya çıkıyor' değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı inşaatında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega projeye imza atıyoruz. Belgesellik ve mühendislik harikası projedir" dedi.

Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücünün 558 MW ve yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon KWh olacağını dile getiren Pakdemirli, santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarının planladığı şekilde devam ettiğini belirtti. Barajın tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlanacağını kaydeden Pakdemirli, proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 260 METREYE ULAŞTI

Yusufeli Barajı'nda günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökülüyor. Gövde betonunda gerçekleşme oranı yüzde 93 oldu ve baraj 260 metre yüksekliğe ulaştı. Baraj gövde yüksekliği inşaatında son 15 metre kaldı. 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan Yusufeli Barajı'nın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde bulunuyor. Barajın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabiliyor.

Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak. Diğer taraftan Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasını sağlayacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak.

(Hasan Özkan/İHA)

Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı
Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı
Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı
Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı

Bekir Pakdemirli, Yusufeli, İnşaat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dar vadinin gizli hazinesi Yusufeli Barajı'nda son 15 metre kaldı - Son Dakika Ekonomi


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