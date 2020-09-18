Dar virajdan aynı anda geçmeye çalışan tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Dar virajdan aynı anda geçmeye çalışan tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde köy yolundaki dar virajdan aynı anda geçmek isteyen iki tır kafa kafaya çarpıştı.

Dar virajdan aynı anda geçmeye çalışan tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde köy yolundaki dar virajdan aynı anda geçmek isteyen iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran'ın İnönü Mahallesi üst yolunda 10 Z 1827 plakalı tır ile 10 Z 0929 plakalı tır dar virajdan aynı anda geçmeye çalışınca kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında yaralılara ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapıldı. Yaralılar A.K.S ve H.A 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Havran Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

İnönü mahallesi, Balıkesir, Havran, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dar virajdan aynı anda geçmeye çalışan tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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