Son Dakika Haberleri: Dar Yol Kaza Yapan Araçlar Yolu Ulaşıma Kapadı

Dar Yol Kaza Yapan Araçlar Yolu Ulaşıma Kapadı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.

Dar Yol Kaza Yapan Araçlar Yolu Ulaşıma Kapadı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda  çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Biri TIR, diğeri tanker, iki araç, karşılıklı girdikleri dar virajda çarpıştı. 2 araçta hasar oluşurken, Çivril-Işıklı yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası, araçlar yoldan çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:15 Kaynak: DHA

Çivril, Denizli, Güncel
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