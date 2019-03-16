Dar Yol Kaza Yapan Araçlar Yolu Ulaşıma Kapadı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Biri TIR, diğeri tanker, iki araç, karşılıklı girdikleri dar virajda çarpıştı. 2 araçta hasar oluşurken, Çivril-Işıklı yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası, araçlar yoldan çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Denizli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:15 Kaynak: DHA
"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor
Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak
Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti