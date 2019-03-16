Dar Yol Kaza Yapan Araçlar Yolu Ulaşıma Kapadı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, virajda karşılaşan TIR ile tanker, dar yolda çarpışınca, ulaşım yaklaşık 2 saat aksadı.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Biri TIR, diğeri tanker, iki araç, karşılıklı girdikleri dar virajda çarpıştı. 2 araçta hasar oluşurken, Çivril-Işıklı yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası, araçlar yoldan çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Denizli

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