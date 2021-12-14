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DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

14.12.2021 09:29

KAZI ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin'deki Dara Antik Kenti'ni 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

KAZI ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin'deki Dara Antik Kenti'ni 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, 'Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Böyle bir sayı beklemiyorduk ama çok sevindirici bir sonuç' dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını belirterek, bunlardan ilkinin kazı çalışmalarının vereceği meyve ve sonrasında turizmde yapacakları hamle olduğunu söyledi. Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara'yı görmeye davet eden Metin, '2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara'da yapacaklarımız, ikincisi de 'Turizm açısından ne yapabiliriz'. Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara'da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın bir ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki pandeminin olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı dedi.

'CARİ AÇIĞI AZALTICI FAYDA SAĞLAYACAĞIZ'

Antik kentte çalışmalar yürüten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 'Cazibe Merkezi Destekleme Programı' kapsamında Dara'ya 4 milyon liralık fon sağlandığını belirterek, amaçlarının, Dara'yı turizm açısından cazibe merkezi konumuna getirmek olduğunu söyledi. Dara'ya yatırım yapmanın önemine değinen Alanlı, 'Ülkemizde ithalat ve ihracattan dolayı bir cari açığı bulunmaktadır. Bu anlamda turizm geliri sağlayarak sadece bölgemiz için değil ülkemiz açısından döviz kazandırıcı ve cari açığı da azaltıcı bir fayda sağlamış olacağız' diye konuştu.

Dara'nın görülmeye değer olduğuna değinen Alanlı, 'Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında daha önce turistlerin girmediği sur alanları vardı. Oralara ahşaptan yürüyüş yolu yaptık. Agora alanlarını tekrardan ortaya çıkarttık. Duvarların sütunlarını ve duvarların kolonlarını yükselttik ve orası şu anda gelen turistiler için gayet hijyenik bir ortamda, rahat bir ortamda gezilebilir bir imkana kavuştu. Turizm, rekabet konusunda önemsediğimiz bir husus çünkü biz ne kadar turizme yatırım yaparsak hem yeni yatırım alanlarını ortaya çıkarmış olacağız hem de çok önemli bir sorun olan işsizliği ortadan kaldırmak için istihdam olanakları oluşturmuş olacağız. Bu vesileyle bölge kalkınmasına bir katkımız olacak' dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Arman ise pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından 2021 yılında Dara'nın, turizm alanında rekora koştuğuna dikkat çekti. Arman, 'Ziyaretçi sayımız neredeyse 1 milyona ulaşmış durumda. Dara Antik Kenti Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelen kültür turlarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Şu anda aralık ayının ortalarında olmamıza rağmen yine turist akışını görüyorsunuz. Yerli, yabancı dünyanın her yerinden turist çeken önemli bir turizm noktası haline gelmiş bulunmaktadır. Tabi kazı çalışmaları da devam etmektedir. Kazı çalışmaları artıkça gelen turist sayısının artacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz' diye konuştu.

DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Dara Antik Kenti, Turizm, Mardin, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DARA ANTİK KENTİ'Nİ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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