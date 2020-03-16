Darande'de ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Darande'de ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

7 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Darande'de ortak kullanım alanları dezenfekte edildi, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Darende Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ekipler, ilçedeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmasını başlattı.

Koronavirüse karşı ilçedeki okullar, yurtlar, dolmuşlar, ibadethaneler ile kültürel ve spor tesislerinde ilaçlama çalışmaları sürdürüldü.

Belediye Başkanı İsa Özkan, yaptığı açıklamada, dezenfekte çalışmasının tedbir amaçlı yapıldığını belirterek, "Dünya gündemini meşgul eden ve sağlık açısından tehlike arz eden koronavirüse karşı belediye olarak ilaçlama çalışmalarını başlattık. İlaçlama çalışmalarımız sürekli devam edecek. Herkesi duyarlı ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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