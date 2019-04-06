Darbe Davasının Seyrini Değiştirecek Telsiz Kayıtları
1 saat önce
Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı.
Jandarma
karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:00 Kaynak: Youtube
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