Son Dakika Haberleri: Darbe Davasının Seyrini Değiştirecek Telsiz Kayıtları

Darbe Davasının Seyrini Değiştirecek Telsiz Kayıtları

1 saat önce

Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı.

Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:00 Kaynak: Youtube

Jandarma, Genel
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