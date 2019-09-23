Son Dakika Haberleri: Darbe gecesi kışla dışına askeri mühimmat çıkarılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı (1)
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Darbe gecesi kışla dışına askeri mühimmat çıkarılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı (1)

1 saat önce

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

Darbe gecesi kışla dışına askeri mühimmat çıkarılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı (1), System.String[]

İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

- İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
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