Darbe gecesi kışla dışına askeri mühimmat çıkarılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı (1)
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İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.
- İstanbul
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