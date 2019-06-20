Son Dakika Haberleri: Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 mahkumiyet çıktı
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Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 mahkumiyet çıktı

43 dakika önce

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 261'i mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 28'inde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 mahkumiyet çıktı, System.String[]
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 261'i mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 28'inde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:48 
Ekonomi
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