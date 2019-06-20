Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 mahkumiyet çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 261'i mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 28'inde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 261'i mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 28'inde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Haber Yayın Tarihi :

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti

Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi!

Gümüşhane'de 2 kilogram ağırlığında mantar bulundu