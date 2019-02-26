Son Dakika Haberleri: Darbe Girişimi Davasında 3 Eski Askere Ağırlaştırılmış Müebbet

Darbe Girişimi Davasında 3 Eski Askere Ağırlaştırılmış Müebbet

1 saat önce

Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada 4 eski askerden 3'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe Girişimi Davasında 3 Eski Askere Ağırlaştırılmış Müebbet, System.String[]
Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada 4 eski askerden 3'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar eski binbaşılar Behzat Şahin, Altan Kayabaşı ve Kamil Öğül ile astsubay Atilla Tanrısever, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katıldı.

Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Şahin, Öğül ve Tanrısever'i "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanık Altan Kayabaşı'na ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kayabaşı'nın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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