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Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Çiftçi, yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Çiftçi, yaşadıklarını unutamıyor

13.07.2021 12:51

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bir yaralıya yardım etmek isterken vurulan ve bacağındaki platinle hayatına devam eden gazi Yusuf Çiftçi, "Fazlası olmasa da sadece yürüyebiliyorum çok şükür.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bir yaralıya yardım etmek isterken vurulan ve bacağındaki platinle hayatına devam eden gazi Yusuf Çiftçi, "Fazlası olmasa da sadece yürüyebiliyorum çok şükür. Ömür boyu sakat kaldım. Önemli değil, vatan sağ olsun." dedi.

Yusuf Çiftçi, AA muhabirine, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün şehir dışından İstanbul'daki evine geldiğini, Ankara'daki Milli İstihbarat Teşkilatı binasına ateş edildiğini ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de kapalı olduğunu sosyal medyadan öğrenince arkadaşlarıyla köprüye gitmek üzere yola çıktıklarını anlattı.

Araçta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyduklarını belirten Çiftçi, Beylerbeyi'nden yaklaşık 100 kişilik grupla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdüklerini dile getirdi.

Köprüye ulaştıklarında kendilerine ateş açıldığını ifade eden Çiftçi, "Köprüdekiler ateş etmeye başladı. Tabii o zamana kadar biz onların Türk askeri olduklarını düşünüyoruz. Ben gişeleri geçmek üzereyken bir anda etrafımdaki insanlar dağıldı ve ortalık karıştı. Etrafımda kan revan içerisinde yatan insanlar vardı. O an sadece insanlara nasıl yardım edebileceğim geldi aklıma. Karşımızda oturmuşlar, ellerinde silahlarla bize ateş ediyorlar ve artık onların Türk askeri olmadığını anlıyorsunuz. Çok karmaşık bir durum." diye konuştu.

"Ölümü kabullendim"

Kendi imkanlarıyla yaralılara yardım etmeye çalıştığını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Önümde gördüğüm ilk yaralıya yardım etmek için gittim. Atletimizle, gömleğimizle veya yaralının kıyafetiyle tampon yapmaya çalıştık. Yine onların kemerlerini kullanıp turnike yapmaya çalıştık. O an siz bir şey yapıyorsunuz ve yanınızdaki insanlar da size destek oluyor. Yaralıları beraber taşıyoruz. Bazen onun yaralı değil de şehit olduğunu fark ediyorsunuz ama yapacak bir şey yok, geri dönüyorsunuz ve bu sırada üzerimize halen ateş ediyorlar. Bir, iki merminin sıyırdığı da oldu fakat o an umursamıyorsunuz bunu, umursamadım da. 'Günahım, sevabım neyse artık o güne kadar, cennetliksek cennetlik, cehennemliksek cehennemlik, Allah bizi böyle kabul etsin' deyip ölümü kabullendim. Ben orada geriye dönmeyeceğimi kabul ederek devam ettim."

Köprüye kendilerine ateş edenlere takviye olarak bir otobüs daha geldiğini ifade eden 3 çocuk babası Çiftçi, "Etrafa çarpa çarpa mavi bir otobüs geldi. İçine gidip baktım, tam teçhizatlı askerler var. Hepsinin hücum yelekleri üzerlerinde, şarjörler tam, tüfekler var. Onlar oraya geçmeden önce, dakikada 100 mermi geliyorsa onlar oraya gidince 200 mermi gelmeye başladı. Şimdi bunların masum olduğu ile ilgili söylentiler var ya ben bizzat orada hepsine bağıra çağıra durumu anlattım, durumu gördüler. Onlar otobüsün içerisindeyken halen bu tarafa ateş ediliyordu. Hepsi bizzat görerek oraya gittiler. İnşallah hepsi gereken cezayı alır." diye konuştu.

Her güne bacağındaki sızıyla uyandığını aktaran Çiftçi, o geceyi unutamadığını ancak hatırlamak da istemediğini dile getirdi.

"Ambulansa ateş etmişler "

Yaralı birine yardım etmek isterken bacağından vurulduğunu anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Ben o hengamede bir yaralıya yardım etmek için koştum. O sırada üzerime mermi yağıyordu, kendimi yerde buldum. Bacağımda çok büyük bir acı hissettim. Biraz sürünüp bir aracın arkasına geçmeye çalıştım. Beni tutup çektiler. Ambulansa bindirdiler ve ben kenarda oturulacak yerdeyim. Ambulans öyle hızlı hareket ediyordu ki görevli, diğer yaralanın yarasını bile saramıyordu. Kemerimle bacağımı bağladım. Ambulans kaza yaptı. Sonradan öğrendim ki ambulansa ateş etmişler ve ambulans da kaldırıma çıkmış. Yani arkamızdan da ateş etmeye devam etmişler. Ameliyat edildik, devletimiz masrafları karşıladı, sahip çıktı. Yürümek için 8 ay fizik tedavi gördüm. Her gün tedavi olmak için acı çekmek zorundasınız. Çok şükür ayağa kalktım. Bacağımın kesilme durumu vardı ancak kesilmedi. Platinle yürüyorum. Fazlası olmasa da sadece yürüyebiliyorum çok şükür. Ömür boyu sakat kaldım. Önemli değil, vatan sağ olsun."

"Bu örgütün her türlü yalanı söyleyip her türlü kılığa girdiğini gördük"

FETÖ'nün her türlü kılığa girdiğinin altını çizen Çiftçi, "Kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar ama bunlar bir Müslümanın yapamayacağı şeylerdi. FETÖ aslında kullanabileceği her türlü argümanı, dini, ideolojiyi, parayı, menfaati kullanarak insanları kendisi için çalıştıran ve insanların beynini inançlarıyla yıkayan çok tehlikeli bir örgüt. İslam'ı da çok kullandılar. İslam ile Müslümanlıkla alakaları olmadığı ortaya çıktı. Buna İslam'da münafıklık deniyor. Bu örgütün her türlü yalanı söyleyip her türlü kılığa girdiğini gördük." diye konuştu.

Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Çiftçi, yaşadıklarını unutamıyor
Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Çiftçi, yaşadıklarını unutamıyor
Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Çiftçi, yaşadıklarını unutamıyor
Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Çiftçi, yaşadıklarını unutamıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Çiftçi, yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika


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