Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Özel'in alıkonulması davasında yeniden yargılama sürüyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada hakkında beraat kararı verilen eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran'ın, Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası yeniden yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile avukatları katıldı.

Müdahillerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tümamiral Mesut Özel'in avukatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi avukatları da salonda hazır bulundu.

Dosyaya giren ve beklenen evrakların okunduğu duruşmada firari sanık eski üsteğmen Orhan Arı hakkındaki yakalama kararının henüz infaz edilmediği bildirildi.

Duruşma savcısı, bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Cansaran'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep ederken, firari sanık Orhan Arı'nın dosyasının ayrılmasını istedi.

Sanık Cansaran, talep ettiği evrakların henüz kendisine ulaşmadığından savunmasını hazırlayamadığını ifade ederek, ek süre talebinde bulundu.

Sanık avukatlarından Fatih Arslan, müvekkilinin ilk yargılamada beraat ettiğini kaydederek, "Bozma ilamından sonra müvekkil bir süre tutuklanmadı. Beraat gerekçesi herhangi bir değişiklik olmadığı halde ve adli kontrol hükümlerine uymasına rağmen sonrasında tutuklandı. Aleyhine bir delil ve beyan gelmemiştir. İfadelerinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Tahliyesini istiyoruz." diye konuştu.

Müdahil avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cansaran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

-Davanın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 sanık hakkında "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan, yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamayı yapan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ocak 2018'deki karar duruşmasında tutuklu sanık eski Üsteğmen Orhan Arı ve tutuksuz sanık Ertürk Murat Cansaran'ın, atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti.

Heyet, hakkında beraat kararı verilen Arı'nın tahliyesine, sanık Cansaran hakkında da adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, 2 sanık hakkındaki beraat kararlarının bozulmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine dosyanın yeniden yargılama için gönderildiği İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Cansaran'ın tutuklanmasına karar vermişti.