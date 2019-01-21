Son Dakika Haberleri: Darbe Girişimi Sırasında Hava Trafiğini Yöneten Eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş İçin...

Darbe Girişimi Sırasında Hava Trafiğini Yöneten Eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş İçin...

49 dakika önce

Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Darbe Girişimi Sırasında Hava Trafiğini Yöneten Eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş İçin..., System.String[]
Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:39 Kaynak: AA

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