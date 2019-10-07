Son Dakika Haberleri: Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini dövenlere hapis cezası
Son Dakika Güncel Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini dövenlere hapis cezası

Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini dövenlere hapis cezası

6 dakika önce

İZMİR'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, sela okuyan Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u darbeden 3 kişinin yargılandığı davada, İlknur C.F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini dövenlere hapis cezası, System.String[]

İZMİR'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, sela okuyan Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u darbeden 3 kişinin yargılandığı davada, İlknur C.F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camisi'nde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u, sela okumasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında açılan davanın son duruşması bugün görüldü. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Adil C. ve Pınar D. ve avukatları ile, emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun katıldı. Almanya'da eğitim gören İlknur C.F. ise duruşmada bulunamadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D., kırdıkları cami camının bedeli olan 2 bin 300 TL'yi mahkemeye teslim ettikten sonra, son sözleri için taraflara süre verildi. Emekli müezzin Kuzgun, şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Bu kişiler, ülkemize yapılan hain saldırı sırasında gelip, 'Biz darbe yapmaya geldik' dediler. Ben de hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

Sanıklardan Adil C. ise müezzin Kuzgun'un sürekli çelişkili ve yanlış beyanda bulunduğunu söyleyerek, "Önce 30 dakika ardından da 15 dakika darbedildiğini söyledi. Kamera kayıtlarında da ortaya çıktı ki, biz içeride sadece 2,5 dakika kalmışız. Bizi dışarıda FETÖ'cü diye hedef gösteriyorlar. Yaşanılanlardan ötürü hepimiz üzgünüz" dedi.

Diğer sanık Pınar D. ise kendilerinin hep olayı düzeltmek istediklerini ancak müezzin Kuzgun'un magazin programlarına kadar çıktığını belirterek, "Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece sela okunması gerektiğini bilmiyorduk, bu olayın en büyük mağduru biziz" dedi. Mahkeme Başkanı, kendilerinin kışkırtıldığını söyleyen Pınar D.'ye, "Nasıl kışkırtıldınız?" diye sorunca, Pınar D., "Bize 'Size mi soracağım, siz kim oluyorsunuz' gibi ifadeler kullandı" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, son ifadelerin ardından kararını açıkladı. İlknur C.F., 'kamu görevlisine hakaret' ve 'ibadethanelere zarar verme' suçlarından 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

Yalvaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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