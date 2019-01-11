Son Dakika Haberleri: Darbe Girişiminde, Borsa İstanbul'un İşgal Edilmesi ve Bu Sırada Çıkan Olaylarda Biri Polis, 2...

Darbe Girişiminde, Borsa İstanbul'un İşgal Edilmesi ve Bu Sırada Çıkan Olaylarda Biri Polis, 2...

39 dakika önce

Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesi ve bu sırada çıkan olaylarda biri polis, 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapis cezaları, istinaf tarafından onandı.

Darbe Girişiminde, Borsa İstanbul'un İşgal Edilmesi ve Bu Sırada Çıkan Olaylarda Biri Polis, 2..., System.String[]
Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesi ve bu sırada çıkan olaylarda biri polis, 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapis cezaları, istinaf tarafından onandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Polis, Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartından Çıktı Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:56:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darbe Girişiminde, Borsa İstanbul'un İşgal Edilmesi ve Bu Sırada Çıkan Olaylarda Biri Polis, 2...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]