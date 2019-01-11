Darbe Girişiminde, Borsa İstanbul'un İşgal Edilmesi ve Bu Sırada Çıkan Olaylarda Biri Polis, 2...

Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesi ve bu sırada çıkan olaylarda biri polis, 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapis cezaları, istinaf tarafından onandı.

Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesi ve bu sırada çıkan olaylarda biri polis, 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapis cezaları, istinaf tarafından onandı.

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