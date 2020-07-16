Darbe girişiminde iş makineleriyle yolları kapattıran iş adamı İba'dan gençlere çağrı Açıklaması - Son Dakika

Darbe girişiminde iş makineleriyle yolları kapattıran iş adamı İba'dan gençlere çağrı Açıklaması

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kamyon ve iş makineleriyle askeri birliklerin önünü kapattıran iş adamı Nesim İba, gençlere 15 Temmuz ruhunu diri tutmaları çağrısında bulundu.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kamyon ve iş makineleriyle askeri birliklerin önünü kapattıran iş adamı Nesim İba, gençlere 15 Temmuz ruhunu diri tutmaları çağrısında bulundu.

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İba, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programında gazetecilere, 4 yıl önce AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

O gün saat 21.00 sıralarında bir devlet görevlisinin kendisini telefonla aradığını belirten İba, "İş makineleri ve kamyonlara ihtiyaçları olduğunu belirttiler bana. Ne hususta olduğunu sorduğumda bir kalkışmanın olduğunu söylediler. Yarım saat içinde organize olduk. 85 kamyon ve 20 iş makinesiyle Edirne'deki askeri birliklerin güzergahlarındaki yollarını kapattık." dedi.

İş makineleri ve kamyonların aynı güzergahta 15 Temmuz'dan sonra 27 gün kaldığını anlatan İba, şunları kaydetti:

"O gece Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla halkımız meydanlara indi, bu hain darbe girişimini püskürttü. Vatandaş olarak devletimizin bizden istediklerini yerine getirmek için biz de meydanlardaydık. Dördüncü yılında aynı noktadayız, buradayız. Özellikle gençlerin, gelecekleri açısından 15 Temmuz ruhunu diri tutması gerekiyor."

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbe girişiminde iş makineleriyle yolları kapattıran iş adamı İba'dan gençlere çağrı Açıklaması - Son Dakika
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