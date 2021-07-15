Darbe girişiminde milletin mücadelesi anlatıldığı İstanbul Havalimanı'ndaki led kulelere yolcular ilgi gösterdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'na kurulan, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin mücadelesinin anlatıldığı led kulelere yolcular yoğun ilgi gösteriyor.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, İstanbul Havalimanı 4 No'lu giden yolcu kapısına konulan led kulelerdeki görsellerle şehitler de anılıyor.

Seyahat için havalimanına gelen yerli ve yabancı yolcular, görselleri yoğun ilgiyle izlerken bazı yolcular da cep telefonlarıyla çekim yapıyor.

Yolculardan Murat Auyezkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Kazakistan'a uçmak üzere havalimanına geldiğini söyledi.

Led kulelerdeki gösterimleri ilgiyle izlediğini belirten Auyezkhan, "Pasaport noktasına giderken dikkatimi çekti. Türk halkı için güzel bir çalışma olmuş." dedi.