Darbe girişiminden bu yana 1778 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı - Son Dakika

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında "FETÖ/PDY üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından 1778 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığını bildirdi.

Başsavcı Patlak, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu açılışı sonrası düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yeni yılın herkese hayırlar getirmesini temenni etti.

Karabük Adliyesi olarak Adalet Bakanlığının ülke genelindeki adliyelerde uygulama alanı bulan medya iletişim ofisini Karabük'te açtıklarını belirten Patlak, bugün itibariyle kentte medya iletişim bürosunun faaliyete geçtiğini kaydetti.

Patlak, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade ederek, "Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından 1778 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmıştır. Bunlardan 513'ü hakkında 237 dosya üzerinden kamu davası açılmış, 381 şüpheli hakkında soruşturmalar devam etmektedir." dedi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesince açılan toplam 419 kamu davasından 385'inin yargılamasının sonuçlandığını aktaran Patlak, şunları kaydetti:

"Tüm şüpheliler yönünden 452 sanığa mahkumiyet, 71 sanığa erteleme, 1 sanığın ölümü nedeniyle düşme, 1 sanığa durma ve 1 sanığa da davanın reddi kararları verilmiştir. Karabük Ağır Ceza Mahkemesince 50 sanığa yetkisizlik, 91 sanığa beraat ve 17 kişi hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair karar tesis edilmiştir. 34 dosyanın ise hali hazırda Karabük Ağır Ceza Mahkemesince yargılanması devam etmektedir."

Başsavcı Patlak, il genelinde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.