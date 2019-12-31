Darbe girişiminden bu yana 1778 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbe girişiminden bu yana 1778 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı - Son Dakika

Darbe girişiminden bu yana 1778 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı

6 saat önce

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında "FETÖ/PDY üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından 1778 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığını bildirdi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında "FETÖ/PDY üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından 1778 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığını bildirdi.

Başsavcı Patlak, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu açılışı sonrası düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yeni yılın herkese hayırlar getirmesini temenni etti.

Karabük Adliyesi olarak Adalet Bakanlığının ülke genelindeki adliyelerde uygulama alanı bulan medya iletişim ofisini Karabük'te açtıklarını belirten Patlak, bugün itibariyle kentte medya iletişim bürosunun faaliyete geçtiğini kaydetti.

Patlak, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade ederek, "Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından 1778 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmıştır. Bunlardan 513'ü hakkında 237 dosya üzerinden kamu davası açılmış, 381 şüpheli hakkında soruşturmalar devam etmektedir." dedi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesince açılan toplam 419 kamu davasından 385'inin yargılamasının sonuçlandığını aktaran Patlak, şunları kaydetti:

"Tüm şüpheliler yönünden 452 sanığa mahkumiyet, 71 sanığa erteleme, 1 sanığın ölümü nedeniyle düşme, 1 sanığa durma ve 1 sanığa da davanın reddi kararları verilmiştir. Karabük Ağır Ceza Mahkemesince 50 sanığa yetkisizlik, 91 sanığa beraat ve 17 kişi hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair karar tesis edilmiştir. 34 dosyanın ise hali hazırda Karabük Ağır Ceza Mahkemesince yargılanması devam etmektedir."

Başsavcı Patlak, il genelinde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Darbe girişiminden bu yana 1778 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı

Başsavcı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi
Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı

Son Dakika Haberleri
01:32 ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Son Dakika
01:31 Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi - Son Dakika
01:31 Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi - Son Dakika
01:31 Bakan turhan yeni yıla bolu'da karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika
01:26 Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darbe girişiminden bu yana 1778 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]