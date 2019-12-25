Darbe girişiminden sonra evini türk bayraklarıyla donattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbe girişiminden sonra evini türk bayraklarıyla donattı - Son Dakika

Darbe girişiminden sonra evini türk bayraklarıyla donattı

6 saat önce

Darbe girişiminden sonra evini Türk bayraklarıyla donattıKAYSERİ'de inşaat ustası İsmail Billur (60), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donattı.

Darbe girişiminden sonra evini Türk bayraklarıyla donattı

KAYSERİ'de inşaat ustası İsmail Billur (60), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donattı. Billur'un 20 Türk bayrağı astığı tek katlı müstakil ev, çevrede ilgi gördü.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Cengiz Topel Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası İsmail Billur, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin sabahı evinin bahçesini Türk bayrakları ile donatmaya karar verdi. İnşaat ustası Billur, kalıplardan söktüğü tahtaları birbirlerine çivileyerek uzun yaptığı sırık tahtalar ile 168 metrekare büyüklüğündeki evinin bahçesine 15 Türk bayrağı astı. Zamanla bu sayıyı 20'ye çıkaran Billur'un, tek katlı müstakil ev çevrede ilgi görürken, bayrakların önünde hatıra fotoğrafı çektirenler oluyor.

'BAYRAKLARIMI DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Mahallede, 'Bayraklı Baba' ve 'Bayrak aşığı İsmail' olarak bilinen İsmail Billur, aile olarak Türk bayrağına tutkuyla bağlı olduklarını söyleyerek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin sabahı şehitlerimiz ve devletimiz için bir şeyler yapmaya karar verdim. Bahçedeki inşaat kalıp tahtalarını birleştirip, uç kısımlarına bayrağımızı astım. İlk başladığımda 15 tane bayrak direği astım. Bayraklı bahçemi görenlerin bazıları şehit evi bazıları ise yatır olduğunu sanıp, dua ediyor. Ben, bayraklarımı milletim ve devletim için dalgalandırmaya devam edeceğim" dedi.

Mahalle Muhtarı Ömer Elvan ise, İsmail Billur'un bayrak aşığı olduğunu belirterek, "15 Temmuz sonrası 15 bayrak dikti. Mahallemize renk kattı. Yoldan geçen vatandaşlar burayı görünce duruyor, fotoğraf çektiriyor. Bazı vatandaşlarımızın şehit evi sanıyor, bazıları 'yatır var' sanıp, dua ediyor" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden sonra evini türk bayraklarıyla donattı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var
Şampiyonlar Ligi'ne G.Saray damgası! Liste açıklandı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:07 Bakan selçuk'tan duygusal paylaşım - Son Dakika
23:07 Ankara bakan fatih dönmez, 'enerji tüketici zirvesi'nde konuştu-2 - Son Dakika
23:05 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
23:04 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
23:02 İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darbe girişiminden sonra evini türk bayraklarıyla donattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]